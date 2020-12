Prometna politika končno s slepega tira?

Novi Stadlerjev vlak je uspešno preživel svoj ognjeni krst. Na prvi poti med Kamnikom in Ljubljano sta ga spremljala minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in prvi mož Slovenskih železnic Dušan Mes, ki v izjavah nista varčevala s superlativi o novih vlakih, ki so po njunih besedah sodobnejši, udobnejši, hitrejši in verjetno tudi precej bolj zanesljivi od dizelskih oldtimerjev, ki vozijo po kamniški in dolenjski progi. Stadlerjevi belo-modri lepotci naj bi brez težav potegnili do 140 kilometrov na uro, hitreje pospeševali in zavirali, kar naj bi pripomoglo tudi k skrajševanju potovalnih časov, enega ključnih dejavnikov za konkurenčnost železniškega prometa.