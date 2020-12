Cepiti se ali ne cepiti se?

Iskanje odgovora na preprosto vprašanje ni enostavno. Otežuje ga megla informacij in dezinformacij, strahov in ustrahovanj, upanj in nezaupanj ter utrujenosti in razočaranj. Kot bi v gozdu, ki ga zaradi megle vidimo v sivih odtenkih, iskali odgovor na vprašanje, ali je listje zeleno ali jesenskih barv. Megla se mora najprej razkaditi.