Še tekma v Patrasu s Promitheasom in za košarkarji Cedevite Olimpije bo skupinski del evropskega pokala. Prav s četrtkovo zmago proti tokratnemu nasprotniku so si zmaji zagotovili vstopnico med šestnajst najboljših moštev v tekmovanju in s tem dokaj brezskrbno pot v Grčijo. Dokaj brezskrbno zato, ker si Ljubljančani z ugodnim razpletom lahko zagotovijo celo prvo mesto v skupini in s tem na papirju ugodnejše nasprotnike v nadaljevanju tekmovanja, v najslabšem primeru pa lahko padejo na tretje mesto v skupini D.

Scenariji so naslednji. Olimpija bo osvojila prvo mesto v skupini D z zmago proti Promitheasu in uspehom Trenta proti Gran Canarii z manj kot 43 točkami razlike. V nasprotnem primeru bo druga, kot tudi, če Gran Canaria premaga Trento. V primeru poraza Ljubljančanov in zmage italijanskega moštva proti španski ekipi bodo tretji. Ker bo Gran Canaria proti Trentu nastopila oslabljena, saj je Frankie Ferrari prestopil v Unicajo, Matt Costello in Andrew Albicy pa sta se na tekmi državnega prvenstva proti Fuenlabradi poškodovala in bosta odsotna dalj časa, imajo zmaji v primeru uspeha proti Promitheasu resnično lepe možnosti za prvo mesto v skupini D.

A jasno je, da se trener Jurica Golemac bolj kot s teorijo ukvarja s svojim moštvom. Za Olimpijo je odličen teden, v katerem so na kolena spravili Trento, Promitheas in Cibono. Skupaj s tekmo proti Igokei pred reprezentančnim premorom je tako zmagoviti niz pri številki štiri, zmaji pa si ga želijo še podaljšati. Golemac znova ne bo mogel računati na Riona Browna. Američan je imel pred obračunom s Cibono povišano temperaturo, zato so ga odstranili iz moštva. Na obveznem testiranju na koronavirus pred potovanjem v Patras je bil sicer negativen, a iz preventivnih razlogov vseeno ni odšel s soigralci v Grčijo. Kot tudi ne Roko Leni Ukić, ki naj bi bil še naprej pri izhodnih vratih.

Golemca lahko zadnje predstave njegovega moštva močno veselijo, saj so igralci ponotranjili njegovo zahtevo, da v prvi vrsti skrbijo za dobro obrambo, šele nato razmišljajo o napadu. Pozitivno je tudi, da se prebuja do zdaj precej zadržani Mikael Hopkins ter da formo še naprej dvigujejo Jarrod Jones, Edo Murić in Alen Hodžić. Zaradi dobrega začetka in hitrega visokega vodstva proti Ciboni si je lahko Olimpijin strateg v nedeljo privoščil, da je manj igralnega časa namenil Jaki Blažiču in Kendricku Perryju, ki sta absolutni prvi violini moštva.

»Zagotovo ima tudi zadnja tekma skupinskega dela velik pomen. Po napornem tednu in poti v Patras nismo prišli le zato, da tekmo odigramo. Od nas je odvisno, na katerem položaju bomo sklenili skupinski del. Prvi del želimo zaključiti z zmago, a pot do nje ne bo lahka. Promitheas je odlična ekipa, to je pokazala tudi v Ljubljani, zdaj pa se poznamo še bolje. Odločali bosta dnevna inspiracija in igra v obrambi,« pravi Jurica Golemac. Ob tem se postavlja vprašanje, koliko motivacije bo Promitheas premogel proti Olimpiji, saj možnosti za preboj v drugi del tekmovanja nima več.