Le za spomin in v opomin. Irski komisar evropske komisije je odstopil, ker so ga v času omejitvenih ukrepov zalotili na skupinski večerji v restavraciji. Madžarski evropski poslanec, Orbanov in Fideszov prvoborec, je odstopil, ko so ga identificirali na ilegalnem srečanju v zasebnem stanovanju v Bruslju. Pri nas pa je 140 pripadnikov športno-politične »elite« v organizaciji OKS veselo večerjalo in se družilo brez predpisanih mask, pa »nikom ništa«, kot bi rekli naši nekdanji bratranci (gl. Ivana Cankarja).

Največji krivec za galop Slovenije v avtoritarno iliberalno državo, ki strmoglavlja na bizarno obrobje Evrope, nista Janez Janša in njegov SDS-ovski parlamentarni valjar, od katerih česa drugega ni bilo pričakovati glede na izkušnje z dvema Janševima vladama ter bruhanja sovraštva in diskreditacij njihovega madžarsko financiranega medijskega imperija.

Največji krivec sta stranki DeSUS in SMC, ki sta perfidno izdali svojo predvolilno obljubo »nikoli v Janševo vlado«, toliko časa od znotraj rušili vlado Marjana Šarca, da je bil prisiljen odstopiti, in nato tudi zaradi obvarovanja apanaž svojih poslancev pomagali oblikovati Janševo vlado. In jo nato do danes le z občasnim rahlim izražanjem nelagodja zvesto podpirali ne glede na ekscese, ki jih dnevno organizira.

Že biblija pozna grehe/dejanja zagrešitve in opustitve. Pravo oziroma pravna država pa mora povedati, kdaj in kje taka dejanja dobijo tako težo, da jih je treba kazensko preganjati ali pa vsaj ugotoviti, da so protizakonita in protiustavna, ter zahtevati njihovo odpravo. V Sloveniji je od marca letošnjega leta Janševa vlada zagrešila toliko tovrstnih dejanj, da je ugledni pravnik Pirnat uporabil besedno zvezo »sprevrženje oblasti oziroma prava« za primere, ko se zakon ali odlok uporabi v druge namene, kot je bilo predvideno ob njegovem nastanku. Na primer za drastično kaznovanje nikogar ogrožujočih samotnih jedcev in posledično ustrahovanje družbe, čeprav je bil predpis namenjen preprečevanju širjenja okužbe zaradi premajhne razdalje med ljudmi. Ali grobo preganjanje mirnih protestnikov pod isto pretvezo.

Le upamo lahko, da se bo pravna država (beri: organi pregona in sodstvo) v ne tako daljni prihodnosti izrekla o pravni naravi vsaj nekaterih ekscesnih dejanj Janševe vlade in zapovedala ustrezne sankcije in vrnitev v prejšnje stanje.

Velja spomniti na Janševe grožnje s kazenskim pregonom odstopljenemu premierju Šarcu zaradi bojda slabega upravljanja krize ob začetku prvega covid-19 vala na prelomu februarja in marca 2019. Tedaj je bilo vseh bolnih za en avtobus v celi Sloveniji, kolikor je danes mrtvih vsak dan. Dejstvo je, da so nas točno (ne)ukrepi te vlade pripeljali v katastrofalno situacijo brez primerjave s preostalim svetom.

Prvič, ko je vlada konec poletja puščala odprto mejo proti Hrvaški zaradi reševanja njihovega turizma. In drugič sredi oktobra, ko so bile na voljo natančne napovedi o trendih okuženih, potrebnih običajne in intenzivne bolnišnične nege, ter umrlih, pa se je vlada lotila omejitvenih ukrepov z več kot enomesečno zamudo in namesto 900 beležimo 1500 smrti.

Za povrh pa kaotično sprejemanje in spreminjanje nedomišljenih ukrepov namesto sistemskega pristopa k spremljanju dogajanj v večdimenzionalni strukturi družbe s številnimi sovplivajočimi podsistemi. Tako pa je razumevanje vlade omejeno na izolirano dihotomijo zdravstvo-gospodarstvo ter se sploh ne zaveda in upošteva drugih dimenzij. Na primer nepopravljive škode, ki jo šolanje na daljavo povzroča predvsem najmlajšim učencem, ki ne bodo nikoli mogli nadomestiti tega razvojnega primanjkljaja. Ali pa stiskam oseb s posebnimi potrebami in njihovih bližnjih. Medtem pa v Nemčiji šole zapirajo kot zadnje in odpirajo kot prve.

Dr. Peter Tancig, Ljubljana Črnuče