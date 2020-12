Prenovo postajališča Kamnik Graben so pozdravili tudi z novim vlakom Stadler, ki od včeraj dalje vozi po slovenskih železniških tirih. Ob tej priložnosti je župan Matej Slapar poudaril, da sta prenova postajališča in prihod novih vlakov velika pridobitev za občanke in občane, ter se zahvalil Slovenskim železnicam in ministrstvu za infrastrukturo, ki vlagata v posodobitev tako pomembnega področja in skrbita za trajnostno mobilnost. »Tudi občina Kamnik daje velik poudarek trajnostni mobilnosti, skupaj s parkiriščem P+R (parkiraj in se presedi) Kamnik Graben, ki smo ga uredili v poletnih mesecih, pa tako našim občankam in občanom ponujamo novo in sodobnejše železniško postajališče,« je povedal župan Slapar in izpostavil, da so postajo Kamnik Graben obnovili na pobudo občine in ministrstva za infrastrukturo na podlagi projekta, ki so ga Slovenske železnice naročile pri trzinskem podjetju Tiring.

Z nadgradnjo železniške postaje je bila v prvi fazi izvedena rekonstrukcija peronske infrastrukture, preurejena je bila tirna infrastruktura in naprave, zgrajena dostopna pot na peron, postavljeno je bilo zavetišče z nadstrešnico, prenovljena telefonija in ozvočenje ter zgrajene kabelske trase za nove signalnovarnostne naprave. Razsvetljavo so zamenjali s sodobnimi LED-svetilkami. Prav tako so bile že dobavljene in prevzete signalnovarnostne naprave, ki bodo skupaj z urbano opremo vgrajene prihodnje leto v sklopu druge faze ureditve postajališča, ki predvideva tudi odstranitev odsluženega skladišča. Z nadgradnjo signalnovarnostnih naprav na postaji Kamnik Graben bodo daljinsko vodene kretnice in naprave. Vrednost investicije je znašala 1.050.000 evrov in jo je v celoti financiralo ministrstvo za infrastrukturo.

Spremenjen vozni red v letu 2021

Vlaki bodo prihodnje leto v Kamniku vozili po spremenjenem voznem redu. Občina je namreč na Slovenske železnice že večkrat naslovila pobudo (tudi v imenu občin Domžale, Trzin in Ljubljana), da bi vlak iz Kamnika v Ljubljano vozil tudi ob sobotah in v večernih urah. Slovenske železnice so pobudi občine prisluhnile in tako z letom 2021 uvajajo nove ure prihodov in dohodov. Vlaki bodo po novem vozili tudi ob sobotah, ob delavnikih pa uvajajo dodatne vlake v večernem času, in sicer ob 21.15 in 22.15 (Ljubljana–Kamnik) ter ob 22.18 in 23.07 (Kamnik–Ljubljana).

Poleg tega je občina že sredi leta uredila vozlišče P+R (parkiraj in se presedi) Kamnik Graben, ki sta ga sofinancirala evropski kohezijski sklad in ministrstvo za infrastrukturo. Vozlišče omogoča parkiranje za 45 osebnih vozil, od tega je 37 parkirnih mest namenjenih za osebna vozila, štiri parkirna mesta so namenjena invalidom, na parkirišču pa sta tudi dve polnilni postaji, ki omogočata sočasno polnjenje štirih električnih vozil. Pomembna pridobitev je tudi avtomat za prodajo vozovnic za javni potniški promet. Brezplačno parkiranje na vozlišču je mogoče vsak dan od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure, namenjeno pa je izključno uporabnikom, ki parkirajo svoj avto ali kolo in dnevno migracijsko potovanje nadaljujejo z uporabo javnega potniškega prometa. vl