Novica ne bi bila tako zanimiva, če bi bil Harrison Ford kakšnih dvajset let mlajši in če bi šlo za zgodbo o raziskovalcu, kakršnega je igral Tom Hanks v Da Vincijevi šifri. A Indiana Jones, eden od največjih kinematografskih uspehov režiserja Stevena Spielberga, ki se je prvič pojavil pred celimi 40 leti, ni Robert Langdon, ki je v zmernem tempu tekal po vatikanskih ulicah, ampak pustolovec, ki je uprizoril nekatere najznamenitejših akcij v filmski zgodovini. Zato je na mestu čudenje, kako bo danes 78-letnemu Fordu, ki bo film začel snemati naslednjo pomlad, to uspelo.

Sam o tem, da bo šlo, ne dvomi, enako pa je prepričan tudi producent filma Frank Marshall. »Samo eden je lahko Indiana Jones, in to je Harrison Ford,« o Fordu, ki je Indiano Jonesa nazadnje igral pri svojih 66 letih, pravi Marshall. Da ne bi imel nič proti, če bi ga k snemanju povabili še enkrat, je že pred sedmimi leti rekel tudi Ford. »Videli smo, kako se lik razvija in raste skozi čas, zato je popolnoma primerno in prav, da se spet vrne z novim filmom,« je povedal takrat in dodal, da se mu ne zdi nič narobe niti, če novi, starejši Indiana Jones ne bi bil tako akcijsko usmerjen. »Pri njem se mi je zdelo zanimivo, da je imel pogum, iznajdljivost in pamet ter da je bil prestrašen, pa mu je kljub temu uspelo preživeti. In to znam tudi jaz.«

Kaskader tudi v zraku Chris Pratt, o katerem so razmišljali kot o Fordovem nasledniku, bo tako moral ostati pri Varuhih galaksije in Jurskem parku, Ford pa bo spet skočil v akcijo. Ta mu ni tuja. Igralec, najbolj znan kot Rick Deckard iz Iztrebljevalca, Han Solo iz franšize Vojne zvezd in kot Indiana Jones, je ljubitelj izzivov tudi, ko gre za resnično življenje. Pa ne samo zato, ker je skočil v zakon z 22 let mlajšo igralko Calisto Flockhart, s katero sta skupaj že 18 let, ampak tudi zato, ker v zadnjem času skoraj ne mine leto, da ne bi prišel v medije s kakšnim od svojih letalskih podvigov. Kot ljubiteljski pilot je prvo nesrečo doživel leta 1999, ko je s helikopterjem vadil zasilni pristanek, ta pa se je na koncu izkazal za pravi pristanek v sili, ki sta ga z inštruktorjem preživela brez poškodb, helikopter pa je bil praktično uničen. Druga nesreča je sledila leta 2014, ko so ga med snemanjem filma iz serije Vojna zvezd udarila hidravlična vrata njegovega oziroma Han Solovega znamenitega falcona in mu polomila nogo. Potem pa je leto pozneje v medije prišel še s pravim strmoglavljenjem letala na golf igrišču v Los Angelesu. Ford je okrivil odpoved motorja, zaradi katere je zgrešil letališče, odnesel pa jo je z zlomljeno roko in poškodbami glave. Igralca so kolegi piloti pohvalili, ker mu je uspelo pristati tam, kjer ni bilo stavb in ljudi, manj pa so bili navdušeni dve leti pozneje, ko se mu je med pristankom zalomilo po njegovi krivdi. Letališče je sicer zadel, a zgrešil pristajalno stezo in skoraj trčil v potniško letalo, na katerem je bilo več kot sto ljudi. Čeprav bi ga lahko doletela višja kazen, je moral le na dodatne ure letenja, enako pa jo je samo z opravičilom odnesel kakšno leto kasneje, ko je prečkal pristajalno stezo, ravno ko je na njej pristajalo drugo letalo. Nevarnosti za trčenje menda ni bilo, je bila pa to očitno dovolj velika lekcija, da vsaj do danes ni povzročil nove letalske nesreče.