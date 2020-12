V sredo bo v severnih in vzhodnih krajih delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, po nekaterih nižinah bo predvsem dopoldne še megla ali nizka oblačnost. Drugod bo pretežno oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9, ob morju do 11 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v hribih.

Vremenska slika: Nad vzhodno Evropo, Balkanom in osrednjim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se zadržuje nad zahodno Evropo. Od jugozahoda k nam doteka postopno bolj vlažen in v višinah razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, po nižinah v krajih vzhodno od nas bo precej megleno. V sosednjih pokrajinah Italije ter v zahodni Hrvaški bo občasno rahlo deževalo.