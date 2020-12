Naložbo v nov ljubljanski potniški center so partnerji včeraj ocenili na 387 milijonov evrov, kar je vsaj deset odstotkov več od zadnjih napovedi. Levji delež bo očitno predstavljala naložba v komercialni del projekta, torej nakupovalno zabaviščno središče nad tiri s približno 50.000 kvadratnimi metri najemne površine, poslovno stolpnico s približno 21.800 kvadratnimi metri najemne površine na vogalu Trga OF in Dunajske ceste ter hotelsko-kongresni center z 250 sobami pri Vilharjevi ulici, ki naj bi družbo Mendota invest v posredni lasti madžarske banke OTP stala 250 milijonov evrov. Javna železniška infrastruktura s postajo in tiri naj bi po napovedih stala 109 milijonov evrov, medtem ko je naložba v avtobusno postajo z garažno hišo ocenjena na 28 milijonov evrov.

Finančna konstrukcija projekta bo gotovo eden od večjih zalogajev, čeprav partnerji pri tem izražajo kar precejšnji optimizem. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je poudaril, da so v igri za financiranje javne železniške infrastrukture tudi evropska sredstva, kar je glede na novo evropsko finančno perspektivo in sredstva sklada za okrevanje po epidemiji vsekakor realna možnost. Zaenkrat je država zagotovila okoli sedem milijonov evrov za projektiranje postaje in tirne infrastrukture, za kar je pridobila tudi evropska sredstva in kar govori v prid evropskemu financiranju projekta.

Kljub prijaznim besedam po podpisu memoranduma je minister Vrtovec poudaril, da so so bili v Mendoti investu oziroma OTP banki precej nezaupljivi in v enem trenutku tudi na tem, da projekt zaradi »slabih izkušenj iz preteklosti in birokratskih ovir« zapustijo. To v veliki meri potrujuje tudi memorandum, ki smo ga pridobili pred časom in ki razkriva, da se madžarski partner nadeja državne pomoči in davčnih olajšav oziroma subvencij pri gradnji zasebnega dela projekta. Konkretno so omenjeni oprostitev obdavčitve za določeno obdobje, državno financiranje in prispevek za vzdrževanje javnega parka v okviru komercialnega dela projekta. Madžari bi od ljubljanske občine radi tudi zagotovilo, da komnunalni prispevek za zasebni del projekta ne bo presegel 26,6 milijona evrov, kolikor so izračunali leta 2017, če bi prispevek poravnali do marca 2021.

Predsednik uprave OTP banke Sandor Csanyi je po podpisu memoranduma poudaril, da so ambicije banke na slovenskem trgu velike, saj bi radi povečevali tako svoj bančni tržni delež kot vstopili v še kakšno naložbo ali podjetje, pri čemer naj bi jih zanimala predvsem prehrambena industrija, kar ne preseneča, saj je Csanyi lastnik kmetijsko-živilskega konglomerata Bonafarm, ki ima med drugim v lasti blagovno znamko Pick. »Danes smo s podpisom memoranduma dali novo zavezo slovenskemu gospodarstvu, kamor nameravano vlagati tudi v prihodnosti. Zavedamo se, da znamka Emonika nima najboljšega ugleda v Sloveniji, a je vendarle znamka, kar je bolje od tega, da nimamo znamke,« se je pošalil madžarski milijarder, ki je med drugim tudi podpredsednik UEFA in tako dober znanec predsednika Aleksandra Čeferina .

Začetek gradnje leta 2022?

Prav finančni vidik je bistveno različen od osnovnega koncepta projekta javno-zasebnega partnerstva, zastavljenega leta 2006. Pogodba o skupnem vlaganju, ki sta jo družba Slovenske železnice in nekdanji partner Trigranit podpisala leta 2007, je recimo poenostavljeno povedano določala, da Slovenske železnice v projekt vložijo zemljišča, Trigranit pa denar za gradnjo železniške in avtobusne postaje. V zameno je smel graditi druge komercialne vsebine, takrat je bilo govora o hotelu in stanovanjih, poslovnih prostorih in nakupovalnem središču.Toda Trigranit se je leta 2014 umaknil iz tega partnerstva in zahteval razdrtje pogodbe. Slovenske železnice so od takrat iskale novega investitorja, ga tudi našle, a so se vsi po vrsti na koncu umaknili.

V memorandumu, ki smo ga pridobili na ministrstvu za infrastrukturo, je sicer zapisano, da bi radi v Mendoti invest gradbeno dovoljenje pridobili v do konca prihodnjega leta in takoj začeli z gradnjo. Gradbeno dovoljenje za avtobusni terminal z garažno hišo in železniško postajo pa naj bi po memorandumu pridobili najkasneje do sredine leta 2022, kar je glede na obvezno presojo vplivov na okolje zelo optimistična napoved (pri čemer je treba upoštevati, da so se ti roki v končni verziji memoranduma verjetno zamaknili za mesec ali dva). Ob tem je treba upoštevati tudi dejstvo, da bo tako javni kot zasebni del projekta deležen prednostne obravnave pri pridobivanju dovoljenj, saj je vlada potniški center uvrstila na seznam pomembnih investicij, kar je po podpisu memoranduma poudaril tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak.