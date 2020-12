»Z zgroženostjo ugotavljamo, da je obsojanje tovrstnega nezaslišanega početja komaj slišno, tako s strani političnih strank kot civilne družbe. Ne zdaj ne v prihodnje kot družba takega početja ne smemo tolerirati,« so v sporočilu za javnost zapisali v sindikatu. Kot so dodali, bodo o teh dejanjih obvestili tudi Evropsko federacijo zaposlenih zdravnikov.

Kriminalisti so namreč pred dnevi prejeli več prijav kaznivih dejanj grožnje proti vladnim svetovalcem za covid-19. Iz pisem, ki so jih oškodovanci prejeli na dom, izhajajo grožnje zoper njihovo varnost in življenje. Pisma so kriminalisti zasegli in že vodijo kazenski postopek. Poleg tega so se pojavili tudi napisi, v katerih anonimni posamezniki nekatere vidne predstavnike zdravstvene stroke v boju z epidemijo označujejo za morilce slovenskega naroda.