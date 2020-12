Nogometaši v prvi ligi zaključujejo prvo polovico letošnje sezone. Otvoritveno tekmo osemnajstega kroga sta v zgodnjem popoldanskem terminu v Šiški odigrala mestna tekmeca Bravo in Olimpija, ki sta se razšla z remijem brez golov. Jutri bodo tri tekme osemnajstega kroga (Tabor – Gorica, Celje – Koper, Domžale – Aluminij), v četrtek se bosta pomerila Maribor in Mura.

Bravo je pred tekmo poklonil dres Andražu Kirmu za dvesto odigranih tekem v prvi ligi, trener Olimpije Dino Skender pa je na klopi pustil kapetana Timija Maxa Elšnika in priložnost v začetni postavi prvič zaupal Adrianu Zeljkoviću. V prvem polčasu je imela Olimpija občutno terensko premoč, a je bila premalo konkretna, da bi premagala zanesljivega vratarja Vekića. Bravo se je osredotočil na pazljivo igro v obrambi in si v 24. minuti priigral največjo priložnost, vendar je strel Maherja iz voleja ubranil vratar Frelih. Gostje so poskušali tudi na silo, vendar si na razritem igrišču niso uspeli pripraviti uspešne akcije z udarnim zaključkom. Olimpija je sicer predlagala, da bi tekmo zaradi boljše travnate površine izpeljali v Stožicah, a je Bravo vztrajal, da bo dvoboj odigran v Šiški.

Bravo je v drugem polčasu vzpostavil ravnotežje in bil na trenutke boljši od uglednejšega tekmeca. Olimpija je poskušala samo iz razdalje, a sta strela Caimacova in Zeljkovića zletela mimo gola. Bravo je bil proti koncu tekme podjetnejši in nevarnejši. Nukić je v 74. minuti poskušal z leve strani in za las zgrešil, kmalu zatem pa je priložnost tekme zapravil Kidrić. Namesto da bi s petih metrov zadel prazno mrežo, je zgrešil žogo in postal osmoljenec ljubljanskega obračuna. Olimpija je tik pred koncem ostala brez Močinića, ki je prejel drugi rumeni karton, zaradi predolgega jezika je sodnik Obrenović izključil tudi pomočnika gostujočega trenerja Karla Primorca.

Bravo – Olimpija 0:0 Stadion ŽAK, sodnik: Obrenović (Ljubljana), rumeni kartoni: Španring, Žinko; Zeljković, Andrejašič, Močinić, Grabić, rdeči karton: Močinić (88, drugi rumeni karton). Bravo: Vekić, Kurtović, Drkušić, Španring, Ogrinec, Žinko, Maher, Kramarič, Kidrič, Nukić, trener: Grabić. Olimpija: Frelih, Pavlović, Perković, Milović, Andrejašič (od 63. Fink), Caimacov (od 69. Marin), Zeljković, Močinić, Kvesić (od 82. Vukušić), Ivanović, Vombergar, trener: Skender. Igralec tekme: Vanja Drkušič (Bravo).