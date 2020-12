Gregor Pečan o tem, da vlada odstopa od lastnih kriterijev

»Vlada odstopa od lastnih kriterijev in tega nas je strah. Ker vidimo, da ni več pomembno, kakšna je v resnici epidemiološka slika pač pa, da bo to stvar trenutne odločitve in se ponovno bojimo, da lahko na Silvestrovo, saj je 31. na četrtek - če vlada ohrani svoj okosteneli sistem sej vlade ob četrtkih -, dobimo obvestilo o tem, da se šole odpirajo 4, januarja. To je pa resnično malo časa, saj so takrat vsi ljudje doma, praznujejo, enako tudi učenci, starši.«