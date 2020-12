Časa za slavje enega največjih uspehov slovenskega alpskega smučanja v hitrih disciplinah ni bilo. Po nedeljski smukaški zmagi Martina Čatra v Val d'Iseru se je slovenska reprezentanca v ponedeljek dopoldan usedla v avto ter se odpravila na deveturno pot v Val Gardeno, kjer se bo ta teden nadaljeval svetovni pokal v hitrih disciplinah. S prizorišča se nam je javil nov slovenski smukaški junak, ki je podoživel uspeh ter se ozrl proti naslednjim dnevom, ko ga na znameniti progi Saslong čakajo novi izzivi.

Približno 48 ur po smukaškem uspehu so bili spomini še živi. Celjan se je spomnil, kako ga je po zmagi zeblo. »Malce sem zamudil z odpiranjem šampanjca, zato sta me na podelitvi Striedinger in Kryenbühl povsem zalila, da mi je teklo od vsepovsod. Ko se je sonce skrilo, se je močno ohladilo. Zmagoviti mraz je bil vseeno prijeten,« je obujal spomine Martin Čater. »Trenerji so me ves čas prepričevali, da sem hiter, da naj se sprostim in napadem. Toda celote nikoli nisem prenesel na progo. Tokrat mi je uspelo. Ne, res nisem pričakoval, da lahko kar zmagam. Bil bi zadovoljen tudi s kakšno drugo visoko uvrstitvijo. A očitno je bil to moj dan.«

Zahvale številnim podpornikom Sedemindvajsetletni Celjan se ob največjem uspehu zahvalil številnim najbližjim podpornikom. V prvi vrsti življenjski partnerici, ki doma preživlja neprespane noči z nekajmesečnim sinom. Ni pozabil na dve operaciji kolenskih križnih vezi, ki ju je opravil pri dr. Marku Macuri na travmatološki kliniki v Ljubljani. Zadnjo pred dobrim letom in pol. »Koleno je po mojem najboljše, kot je lahko. Vsako jutro me sicer opomni, da se je z njim v preteklosti nekaj dogajalo, ali se malce vname ob velikih naporih. Sicer pa mi služi dobro, v nasprotnem primeru takšnega uspeha ne bi dosegel,« je prepričan zmagovalec Val d'Iserja ter priznava, da ima še nekaj težav s tremo, a verjame, da v pozitivni luči. Izpostavil je kondicijskega trenerja Mitjo Bračića, v čigar sposobnosti ni dvomil nikoli, ko se je prepričal, kako sijajno je vsako sezono pripravljen Žan Kranjec. »Ne glede na to, koliko uteži lahko dvigneš, na koncu odloča glava. Če si ne zaupaš dovolj, s čimer sem imel vselej težave, ne moreš doseči vrhunskega rezultata. Zato veliko pozornost posvečam psihološki pripravi, v zadnjem času pa sodelujem s Tanjo Kajtna,« poudarja Čater. Pravi, da ima ob podpori švicarskega proizvajalca Stöcklija vrhunske smuči. V trenerju Gregorju Koštomaju pa ob sebi človeka, ki ves čas razmišlja, kako bi lahko trening opravili še bolje in je povsem predan svojemu delu. Z nasmeškom doda, da je vzdušje v reprezentanci odlično, da so vsi del ekipe, ki dobro funkcionira. Od sotekmovalcev, fizioterapevta, serviserja in pomočnikov trenerja. Ko je Čater v Val d'Iseru s startno številko 41 »ukradel« zmago Otmarju Striedingerju, je Avstrijce precej zabolelo. Pojavili so se zapisi, da je proga pri višjih številkah postala hitrejša. »Dan pred smukaško zmago sem na superveleslalomskem startu čakal več minut, vmes je zapadlo nekaj centimetrov snega, pa se s tem ni nihče obremenjeval. V takšnih razmerah ni mogoče doseči vrhunskega rezultata. Kako hitra je bila proga ob mojem smukaškem nastopu v primerjavi z nižjimi številkami, ne vem. Vem pa, da mi je uspela super vožnja, da sem prenesel hitrost na vseh ključnih delih proge,« odgovarja slovenski smukaški junak.

Veseli se rdeče majice Že v petek ga v italijanskih Dolomitih čaka nova preizkušnja. Na progo Saslong nima najlepših spominov. Morda tudi zato, ker so smukači veliko v zraku, skokov pa nikoli ni oboževal. »Na vsaki tekmi doslej smo se potrudili po najboljših močeh, da bi dosegli dober rezultat. Morda je sedaj pravi čas, da ga v reprezentanci dosežemo tudi v Val Gardeni. Po zmagi v Val d'Iseru bom imel precej boljše startno izhodišče. Proga je vrhunsko pripravljena, vremenska napoved dobra, tako da nas čakata lepi preizkušnji. Konfiguracija terena je dokaj ravninska. V zgornjem delu je treba razviti visoko hitrost in jo prenesti v spodnji del, sicer se 'naješ' zaostanka. Skoki mi pomenijo izziv. Morda je pravi čas, da se soočim z njim,« iz Val Gardene sporoča Čater. Zaveda se, da ga po zmagi v Savojskih Alpah čakajo dodatne obveznosti. Številnim televizijam bo dal kakšno izjavo več, vanj bo večkrat usmerjena kamera kot doslej, ko se je lahko na svoj nastop pripravljal v anonimnosti. Pravi, da si višjih rezultatskih ciljev ni zastavil, saj ima na vsakem prizorišču veliko dela in izzivov, da se maksimalno osredotoča le na tekmo. Gledalcev ob progi sicer ne pogreša. »Morda le v Kitzbühlu v zadnjem delu občutiš gledalce ob progi. Sicer si pri visokih hitrostih ves čas osredotočen le na svoje delo,« odgovarja smukaški zmagovalec, ki se veseli zgodovinske rdeče majice, ki jo bo kot vodilni v smukaški razvrstitvi nosil na sobotnem smuku v Val Gardeni.