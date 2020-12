Za uvodni reprezentančni akciji v letu 2021 se slovenska reprezentanca ne bo zbrala v tradicionalni bazi v Zrečah, ampak v mehurčku v Laškem. Priprave v Thermani Laško in tamkajšnji športni dvorani Tri lilije se bodo začele 28. decembra v dopoldanskem času, na prvem delu, ki bo trajal do 30. decembra, pa ne bo tistih igralcev, ki bodo nastopili na sklepnem turnirju lige prvakov v Kölnu, in tistih, ki imajo klubske obveznosti v nemški ligi. Drugi del priprav se bo začel 1. januarja 2021 v popoldanskem času v popolni zasedbi, nato najprej sledita kvalifikacijski tekmi z Nizozemsko, potem pa še odhod na SP v Egipt, kjer bo Slovenija v prvem delu igrala v skupini z Rusijo, Belorusijo in Južno Korejo v Borg-El-Arabu v predmestju Aleksandrije.

Zaradi okoliščin, povezanih s pandemijo koronavirusa, in dejstva, da bo prvič igralo kar 32 reprezentanc, je mednarodna zveza IHF razširila dovoljeno število igralcev s pravico nastopa na SP kar na 35. Slovenska zveza je že pred časom na sedež IHF poslala zahtevani seznam, selektor Ljubomir Vranješ pa je na uvodni zbor v Laško povabil 21 igralcev. »Nihče od tistih, ki sem jih želel imeti na razpolago, doslej ni odpovedal sodelovanja. Mislim, da smo dobro izbrali igralce in da imamo spet zelo močno reprezentanco. Izbrali smo več igralcev, kot sem sprva načrtoval, razlog pa je seveda ta, da so zaradi koronavirusa časi pač malce čudni. Dvomov pri izbiri igralcev nisem imel, s tem kadrom pa lahko igramo različne sisteme, tako v obrambi kot v napadu. Upam le, da ne bomo imeli težav s poškodbami,« je dejal Ljubomir Vranješ, ki ga zadnja tekma v tem letu kot trenerja švedskega Kristianstada čaka 30. decembra. »Zato ne bom imel veliko časa za novoletno praznovanje. Upam le, da se bom malce najedel in mogoče spil steklenico, pardon, kozarec vina,« dodaja Šved srbskih korenin.

Na Vranješevem seznamu je največje presenečenje že 43-letni Gorazd Škof, vratar nemškega kluba Ludwigshafen, ki pa ni vabljen na začetek priprav. Prav tako v Laškem ne bo nekdanjega kapetana Vida Kavtičnika, ki ima težave s poškodbo. »Imam dobre vratarje, a Škof je rezerva, če se zgodi kaj nepričakovanega. V tem primeru potrebujem nekoga izkušenega in rutiniranega, ki bi na svoj način pomagal ekipi, on pa je prava oseba za to. Kavtičnik v tem trenutku ni pripravljen na SP. Spremljali bomo potek njegove rehabilitacije, če bo zdrav in če ga povabim, pa se bo zagotovo odzval. A v vsakem primeru imam že zdaj pripravljene alternative za položaj desnega zunanjega igralca, predvsem Blaža Janca,« je pojasnil Vranješ, ki namerava na SP v Egipt odpeljati 18 ali 19 igralcev.

Med 14 igralci, ki niso vabljeni na priprave v Laško in ki so zaenkrat (če ne bo poškodb ali odpovedi) »tehnološki višek«, je poleg Škofa in Kavtičnika še nekaj zvenečih imen. Še večje presenečenje pa je, da so v ostri konkurenci na svojih igralnih položajih povabilo dobili srednji zunanji igralec Domen Makuc, vratar Miljan Vujović in krožni napadalec Matic Suholežnik. »Makuc in Vujović sta zelo mlada igralca, ki sta se že izkazala v svojih klubih, zdaj pa jima moramo tudi na reprezentančni ravni pokazati, da zaupamo vanju, da jima verjamemo in da sta svetla prihodnost slovenskega rokometa. Mladim je potrebno dati priložnost, da si pridobita dragocene izkušnje. Suholežnik se je izkazal že na prejšnjih reprezentančnih tekmah. Je kakovosten, močan in velik igralec, v zadnjem času pa je naredil velike korake naprej in nam bo prišel v reprezentanci še kako prav,« ocenjuje Vranješ, ki meni, da se Slovenija lahko bori za kolajno na SP, a da je to odvisno od številnih dejavnikov.

Vabljeni igralci na priprave v Laško (21) Vratarji (3): Klemen Ferlin (Erlangen, Nemčija), Miljan Vujović (Celje Pivovarna Laško), Urh Kastelic (Göppingen, Nemčija) Leva krila (3): Darko Cingesar (Trimo Trebnje), Tadej Mazej, Tilen Kodrin (oba Celje Pivovarna Laško) Desna krila (3): Blaž Janc (Barcelona, Španija), Dragan Gajić (Limoges, Francija), Gašper Marguč (Veszprem, Madžarska) Levi zunanji (2): Borut Mačkovšek, Nik Henigman (oba Pick Szeged, Madžarska) Desni zunanji (2): Jure Dolenec (Barcelona, Španija), Nejc Cehte (Hannover, Nemčija) Srednji zunanji (5): Dean Bombač (Pick Szeged, Madžarska), Domen Makuc (Barcelona, Španija), Staš Skube (Meškov Brest, Belorusija), Miha Zarabec (Kiel, Nemčija), Rok Ovniček (Nantes, Francija) Krožni napadalci (3): Blaž Blagotinšek (Veszprem, Madžarska), Matej Gaber (Pick Szeged, Madžarska), Matic Suholežnik (Benfica, Portugalska)