Na današnjem sestanku predsednika stranke DeSUS Karla Erjavca ter vodje strankine poslanske skupine Franca Jurše s predstavniki koalicije KUL je bilo govora o položaju stranke DeSUS v trenutni koaliciji in možnostih, da stranka DeSUS prestopi in postane del koalicije KUL. »Pogovor je bil zelo konstruktiven, tudi vsebinsko zelo močan, tako da sem z njim zelo zadovoljen,« je uvodoma komentiral Erjavec. V stranki DeSUS bo v četrtek sklican izvršni odbor in svet stranke. »Tudi tam bomo imeli razpravo o položaju stranke DeSUS v trenutni koaliciji in o tem, ali bi stranka zapustila trenutno koalicijo in postala tvorni člen koalicije KUL,« je pojasnil Erjavec. »Prepričan sem, da bo tudi izvršni odbor sledil mojim razmišljanjem,« je navedel Erjavec, ki je osebno mnenje, da si ne želi sodelovati v Janševi vladi, že večkrat javno predstavil. »Mislim, da so v teh devetih mesecih državljanke in državljani lahko spoznali, zakaj si ne želim nikdar več sodelovati v taki vladi,« je povedal.

Na izvršnem odboru bodo obravnavali tudi pobudo za izključitev poslanca DeSUS Roberta Polnarja. »Pobudo smo dobili tudi s strani občinske organizacije Šentjur pri Celju, v kateri je Polnar član. Zaradi neprimernih izjav in žaljivega nastopa do stranke DeSUS bomo tudi primerno ukrepali,« je pojasnil Erjavec. V primeru, da bo Polnar iz stranke DeSUS izključen, tudi ne bo več član poslanske skupine.

Člane DeSUS najbolj moti delo Janševe vlade

»Pritiski s terena so zelo močni, zlasti je izkazano zelo veliko nezadovoljstvo glede dela aktualne vlade. Teren predvsem motijo ideološke teme, napadi na medije in približevanje nejedrni Evropski uniji, ampak Madžarski in Poljski. To so teme, ki zelo motijo članstvo stranke DeSUS na terenu. Večkrat sem ponovil, da posebnih pripomb glede koalicijske pogodbe in tistega dela, ki se nanaša na uresničevanje našega programa, ni. V stranki DeSUS pričakujemo, da bomo tudi v morebitni drugi koaliciji na enaki ravni uresničevali pravice za starejše in upokojence,« je navedel. »Ključno, kar moti teren, je sodelovanje v tej vladi, ki se je nekako izpela, nima rešitev, kar se tiče epidemije,« je dodal Erjavec.

Dokončne odločitve o morebitnem mandatarju v morebitni novi koaliciji še niso sprejeli, prav tako še ni dokončna odločitev o tem, ali bo DeSUS ostala v trenutni koaliciji ali jo bo zapustila. »Potem je stvar dogovora strank, ki bodo tvorile novo koalicijo, katera oseba bi bila najbolj primerna za opravljanje vloge mandatarja in kasneje tudi predsednika vlade. Ne smemo pozabiti, da pomembno vlogo igra tudi SMC. DeSUS bo v tem tednu sprejel določene odločitve in potem pričakujemo tudi od SMC, da se opredelijo do različnih pobud,« je navedel in se odzval na objavo vodje stranke LMŠ Marjana Šarca, ki je na tviterju sporočil, da bodo podprli Erjavca za mandatarja, ko bo vložena nezaupnica. Opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica in SAB, ki so vključene v KUL, so sicer že pred tem navedle, da bodo podprle tistega kandidata, ki bo zbral potrebnih 46 poslanskih glasov.

Izjava predsednika stranke DeSUS Karla Erjavca po sestanku s predstavniki koalicije KUL.