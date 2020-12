Ljubljansko okrožno sodišče je novembra letos izdalo začasno sodno odredbo za zaščito pravic luksemburške družbe United Media za predvajanje nogometnih tekem UEFA Lige narodov na območju Slovenije in s tem Telekomu Slovenije prepovedalo vsakršno nepooblaščeno predvajanje navedenih tekem.

Kljub sodni odredbi je Telekom Slovenije na svoji spletni strani Tvin.si 15. novembra predvajal nogometno tekmo UEFA Lige narodov med Slovenijo in Kosovom. Družba United Media je posledično na sodišče vložila predlog, na podlagi katerega je sodišče presodilo, da je Telekom Slovenije kršil začasno sodno odredbo in mu zaradi nezakonitega predvajanja izreklo globo v višini 50 tisoč evrov, za primer nove kršitve pa znesek globe še povišalo, so danes sporočili iz družbe United Media.