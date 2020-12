Ob 25-letnici daytonskega sporazuma, s katerim se je končala vojna v Bosni in Hercegovini, je prišel na uradni obisk v Sarajevo ruski zunanji minister Sergej Lavrov. V Vzhodnem Sarajevu, ki je del Republike Srbske (RS), se je včeraj srečal s predsednikom predsedstva BiH in voditeljem bosanskih Srbov Miloradom Dodikom. Po prvih pogovorih sta se zavzela za ohranjanje daytonskega sporazuma kot ustavnega temelja BiH (ki je ravno zaradi njega nefunkcionalna država brez učinkovite vlade). »Priča smo poskusom sesuvanja daytona, kar lahko prinese tveganja in resne posledice,« je dejal Lavrov, ki je ostro napadel evropsko komisijo, ker v svojih pogojih za pogajanja BiH o članstvu v EU zahteva odpravo daytonske ureditve. Dodik pa je zahteval, da se odpravi urad visokega predstavnika mednarodnega skupnosti. To je zahteval tudi Lavrov, ko je zahodne države pozval, naj BiH omogočijo, da ne bo več njihov mednarodni protektorat. Visoki predstavnik je nastal naknadno, po podpisu daytonskega sporazuma.

Dodik se je na novinarski konferenci zavzel tudi za rusko cepivo proti covidu-19. Dan prej je razburil velik del javnosti v BiH z izjavo, da za cepiva na Zahodu ne vemo, ali morda nimajo stranskih učinkov, kot je sterilnost. »Ne verjamem v komercialne zgodbe z Zahoda,« pravi. »V Rusiji pa cepivo proizvaja država za svoje državljane, zato mu lahko zaupamo.«

Na dvodnevnem obisku se bo Lavrov srečal z vsemi tremi člani predsedstva in zunanjo ministrico BiH ter voditeljem HDZ BiH. Nato bo obiskal Srbijo in v sredo Hrvaško.