Številne države v Evropski uniji se ta čas odločajo, kakšni omejitveni ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa bodo veljali v času prihajajočih praznikov. Na Nizozemskem, kjer so še spomladi imeli relativno liberalen režim omejitvenih ukrepov, se soočajo s skokovitim porastom novookuženih. Po nedavnem rahljanju ukrepov so se zdaj tudi tam zaradi naglo naraščajočega števila okuženih odločili krepko poostriti epidemiološke ukrepe. Do sredine januarja bodo zaprte osnovne in srednje šole, prav tako pa tudi vse trgovine z nenujnim blagom. Ljudi se poziva, da ostajajo doma, kolikor je to le možno. V naši soseščini države prav tako tehtajo, kakšne ukrepe bodo sprejeli med božično-novoletnimi prazniki.

Italija: po rahljanju razmislek o novih ukrepih Potem ko so pri naših zahodnih sosedih sprostili nekatere omejitvene ukrepe pred božičem, so se po državi čez vikend napolnile trgovine in nakupovalne ulice. Čeprav je Italija prehitela Veliko Britanijo po največjem deležu števila mrtvih zaradi covida-19, so se nekatere regije zaradi padajočega števila novookuženih premaknile iz rdečih v rumena območja. Od nedelje so v več delih Italije spet odprti restavracije in bari. Ti so se sicer lahko delovali le do 18. ure, policijska ura pa je še naprej veljala od 22. ure naprej. Ker so prebivalci zaradi zrahljanih omejitev odhajali nakupovat in so se družili v restavracijah, so v vladi vedenje ljudi opisali kot neodgovorno. Zdaj razmišljajo, da bi za božič uvedli nove omejitve gibanja.

Avstrija: omejena praznovanja Pri naših severnih sosedih poteka množično testiranje na koronavirus, drugič pa bodo ljudi k množičnemu testiranju povabili v začetku januarja. Kancler Kurz svari pred prihajajočimi težkimi meseci, čeprav zdaj prihaja do zmanjševanja števila okužb. Za prihajajoče praznike je vlada nekoliko omilila omejitve stikov. Deset ljudi iz več gospodinjstev bo lahko skupaj praznovalo božič, silvestrovo pa bo lahko praznovalo skupaj največ šest odraslih in šest otrok. Okrepili so sicer obvezno nošenje mask – te se morajo nositi tudi v podjetjih, kjer ni mogoče zagotoviti primerne distance, ter v močno obljudenih nakupovalnih conah.

Hrvaška: možne so tudi nove omejitve »Jasno je, da ta božič ne bo takšen, kot so bili prejšnji,« je včeraj dejal predsednik vlade Andrej Plenković. Napovedal je, da bodo morali veljavne omejitvene ukrepe podaljšati, če se do 21. decembra ne zmanjša število okuženih. Možne so tudi nove omejitve. Število okuženih se je v preteklem tednu povečalo za 7,5 odstotka, s čimer je Hrvaška po 14-dnevni incidenci novookuženih zdaj na samem vrhu med članicami EU. Na daljavo se od včeraj učijo učenci srednjih šol, tovrsten pouk so uvedli tudi v višjih razredih nekaterih osnovnih šol. Učenci naj bi se v šolske klopi vrnili po koncu počitnic, 18. januarja.

Madžarska: novoletnih zabav ne bodo dovolili Ostre omejitvene ukrepe v državi so podaljšali do 11. januarja. Prihodnji teden bodo odločili, kako bo z morebitnim rahljanjem ukrepov za božič, vendar že zdaj premier Viktor Orban napoveduje, da bodo omejitve (policijska ura med 20. in 5. uro) zagotovo veljale za silvestrski večer, ko ne bodo dovolili novoletnih zabav. Še vedno velja, da se lahko družinskih dogodkov udeležuje največ 10 oseb, hoteli ostajajo za turiste zaprti, čeprav obratujejo za tiste, ki se na Madžarskem mudijo zaradi posla ali izobraževanja. Pred nedavnim so uvedli šolanje na daljavo za vse učence od 8. razreda osnovne šole naprej.