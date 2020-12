Gantarja na daljši rok skrbi zlasti, da ne bi dosegli 60-odstotne precepljenosti prebivalstva. Gibanja proti cepljenju so po njegovih besedah namreč močna ne samo zunaj Slovenije, ampak tudi znotraj naše države. To je tudi eden od razlogov, da so se odločili za nakup preko Evropske komisije in Evropske agencije za zdravila, da bi bilo zaupanje v varnost cepiva večje.

Če bi želeli, da bi se lahko življenje normaliziralo, bi bilo treba po oceni strokovnjakov cepiti vsaj 60 odstotkov prebivalstva. Prva pošiljka cepiva bo predvidoma zadostovala za cepljenje 50.000 do 60.000 ljudi. Še letos bi za cepljenje, ki bo prostovoljno, namenili 10,5 milijona evrov. Med prvimi, ki jih bodo cepili, bodo v skladu z nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19 zdravstveni delavci in sodelavci ter zaposleni in oskrbovanci v domovih za starejše.

Ko bo Evropska agencija za zdravila dala pozitivno mnenje cepivu, bo njegova sestava tudi javno objavljena. Sicer pa je sestavljeno iz genetske informacije RNK oz. DNK, zaradi česar celice v telesu začnejo ustvarjati S protein. Na to se bo odzval posameznikov imunski sistem in začel ustvarjati protitelesa in T celice, katerih glavni namen je prepoznavanje in uničevanje invazivnih patogenov ali okuženih celic. Ta informacija je zavita v maščobni ovoj, medtem ko ne vsebuje adjuvansov in konzervansov. Učinkovitost cepiva je 95-odstotna.