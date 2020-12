Premium članstvo

Zgornjeavstrijska vasica Fucking, katere ime je kraju prineslo svetovni sloves, je sredi novembra sklenila, da bodo kraj po novem imenovali Fugging. Vzrok je bil pomen tega imena, ki slabšalno označuje spolni odnos, pa tudi zato, ker so vedno znova izginjale krajevne table, zadnjo (ponudnik je trdil, da gre za ponaredek) so na spletni dražbi prodali za 2499 evrov. Zato so v teh dneh že postavili krajevno tablo z novim imenom, ki pa ga je neznanec ponoči kar na roko spremenil nazaj v Fucking.