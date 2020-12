Nepreslišano: Dr. Davorin Kračun, predsednik fiskalnega sveta

Zadnja zadolžitev Slovenije s 30-letno obveznico po 0,5-odstotni obrestni meri je ugodna zadolžitev. Toda Slovenija mora vsako leto refinancirati 2 do 3 milijarde evrov že pred leti izdanih obveznic. Tudi v letu 2021 bo treba izplačati za okoli 3,5 milijarde evrov prej izdanih obveznic. Tudi za to se bo zadolžila oziroma se že zadolžuje. Vsaka dodatna zadolžitev, ki ni namenjena refinanciranju, pomeni povečanje javnega dolga. Če bomo v prihodnje prišli do te točke, pri kateri se bo obrnilo trenutno ugodno razmerje med ceno financiranja in rastjo gospodarske aktivnosti, bodo finančni trgi postali pozorni, kar se nam je zgodilo pred osmimi leti. V tem primeru lahko refinanciranje, ki zdaj poteka pod ugodnimi pogoji, postane zelo problematično. Vemo, da je morala Slovenija dolgove, ki so zapadli leta 2013, refinancirati po sedemodstotni obrestni meri. Zadolževanje po tako visoki obrestni meri s stroški za obresti močno obremeni vsakoletni proračun.