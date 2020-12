Mariborski policisti so izvajali meritve z laserskim merilnikom hitrosti na regionalni cesti med Bohovo in Mariborom, kjer je hitrost omejena na 90 kilometrov na uro. Ob 19.23 so hitrost izmerili 19-letnemu vozniku osebnega avtomobila znamke BMW, ki je vozil 159 kilometrov na uro. S tem je voznik začetnik najvišjo dovoljeno hitrost vožnje na cesti zunaj naselja prekoračil za kar 69 kilometrov na uro. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo, čaka pa ga tudi srečanje s sodnikom. Predpisana kazen za tak prekršek je 1200 evrov in 18 kazenskih točk. »Policisti vse voznike opozarjamo, da je neprilagojena hitrost ključni dejavnik prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. V tem letnem času, ko se vozne razmere zaradi vremenskih vplivov spreminjajo iz ure v uro, sta prilagojena hitrost in upoštevanje cestnoprometnih predpisov še kako pomembna, zato voznike pozivamo, da hitrost vožnje prilagodijo prometnim pravilom, prometnim razmeram ter stanju in lastnostim ceste,« je opozoril Miran Šadl s Policijske uprave Maribor.