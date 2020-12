Sašo Udovič: Drugi ligi status prve

Po sedemnajstih odigranih krogih lahko že govorimo o realnem stanju ekip v letošnji sezoni državnega prvenstva v nogometu. Na začetku so še možna nihanja in presenečenja, na dolgi rok pa kakovost priplava na površje. Zgornji dom sestavljajo Maribor, Olimpija, Mura in Koper, sledi srednji sloj, medtem ko Aluminiju in Gorici očitno ne uspe držati enakovrednega koraka s konkurenco.