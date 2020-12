»Vesel in zadovoljen sem, da so ljudje prepoznali dobrobit gradnje najvišjega stolpa v naši občini, saj gre za pomemben projekt, s katerim se bo občina še naprej uspešno razvijala in iskala na trgu tudi nove priložnosti,« je po zaprtju volišč, ko je bilo jasno, da je bilo od 3840 Slatinčanov, ki so se referenduma udeležili, kar 2143 takih, ki so na glasovnicah obkrožili, da so za gradnjo stolpa, ki ga namerava občina postaviti na degradiranem območju nekdanjega mizarstva, povedal župan občine Rogaška Slatina Branko Kidrič. Proti gradnji je glasovalo 1697 oziroma 44,19 odstotka volilcev. »Menim, da doseženi rezultat v trenutnih razmerah in glede na vse, kar se je dogajalo, ni tako slab. Morda bi nam ob bolj normalnih pogojih, pri čemer imam v mislih predvsem epidemiološko situacijo, morda celo uspelo dobiti še več glasov proti, a so mnogi v skrbi za zdravje raje ostali doma. Lahko pa rečem, da me je udeležba vseeno presenetila, saj sem pričakovala manj ljudi,« pa je v prvem odzivu dejala pobudnica za razpis referenduma Eva Žgajner. »Morda sem nekoliko razočarana nad ravnanjem občine, ki bi, ker niso bili organizator kampanje, morala ohraniti nevtralno držo. Tako pa so na vsa gospodinjstva razposlali letake, v katerih je pisalo vse v podporo stolpu, le tega niso eksplicitno navedli, da naj ljudje glasujejo za gradnjo,« še pravi Žgajnarjeva, ki živi v bližini lokacije, kjer naj bi v prihodnjih letih postavili 106 metrov visok stolp, ki bo tudi najvišji pri nas. »Zelo pa mi je žal tudi, da je to vprašanje med ljudmi povzročilo tak razkol, da so se mnogi še pred referendumom blatili in žalili celo na družabnih omrežjih. Zato se zdaj umikam iz vseh aktivnosti, saj ljudi nočem več razdvajati,« še pravi Žgajnarjeva.

Privabil bi domače turiste Da gradnjo stolpa podpira, nam je dejala Slatinčanka Anita Krumpak Zupan, ki se je prav zato tudi udeležila referenduma. »In obkrožila za. Sem za razvoj občine in ne za nazadovanje. Stolp bo Rogaški Slatini brez dvoma prinesel še večjo prepoznavnost in veljavo na svetovnem zemljevidu. Nasploh je treba podpirati projekte, ki prinašajo razvoj, nova delovna mesta in nove priložnosti,« je za Dnevnik dejala Krumpak-Zupanova. Prav tako je na strani gradnje stolpa tudi Bojan Lugarič, multiinštrumentalist, pevec in vodja ansambla Slovenski zvoki. »Projekt gradnje razglednega stolpa Kristal in nadhoda Sonce s pripadajočo infrastrukturo v celoti podpiram. Menim namreč, da bi lahko takšna investicija pritegnila v Rogaško Slatino večje število gostov. Stolp bo privabil tudi več domačih gostov, posledično bi se lahko povečalo tudi število kulturnih dogodkov,« meni Lugarič. Prav tako je javno podporo gradnji stolpa izrazila podjetnica Danica Zoran Mijošek. »Potrebujemo projekte z vizijo in pogumom, kot je predlagani stolp,« je izpostavila. Očitno pa njeno mnenje delijo številni Slatinčani.