Po besedah Mesca je razlog za to vrsta nedoslednosti v postopku sprejemanja zakona. Ustavnemu sodišču zato predlaga njegovo razveljavitev. Obrambni minister Matej Tonin je po Meščevih besedah pred nekaj meseci sredi obravnave zakona pozival, naj pač zberejo podpise za referendum. Potem ko je ugotovil, »da jih tudi bomo in da nima javne podpore za zakon, pa je začel z ustavnimi pravniki kovati argumente, zakaj naj bi bil referendum o tem zakonu nedopusten«. Mesec ocenjuje, da je to nevaren precedens. »Če dopustimo tako odločanje, dopustimo kateri koli vladi, da o katerem koli zakonu, ki mu grozi referendum, tik pred zdajci odloči, da je referendum nedopusten.«