»Doslej smo zabeležili več kot 1000 primerov okužbe z novo različico, večinoma na jugu Anglije, o njih pa je poročalo skoraj 60 različnih lokalnih oblasti,« je britanskim poslancem povedal Hancock, ki je pristojen samo za Anglijo. Poudaril je, da zaenkrat nič ne kaže na to, da bi novi sev povzročal hujšo obliko covida-19 ali povzročil, da cepiva ne bi učinkovala.

Dodal je, da so v zadnjem tednu zabeležili hitro, eksponentno rast primerov okužbe z novim koronavirusom v Londonu in Kentu ter v delih Essexa in Hertfordshira. Po njegovih besedah ne vedo, v kolikšni meri je to posledica nove različice koronavirusa.

»Vendar pa je ne glede na vzrok nujno treba hitro in odločno ukrepati, da bi nadzorovali to smrtonosno bolezen, medtem ko poteka cepljenje,« je povedal Hancock po poročanju britanskega BBC.