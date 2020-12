Samo milijon nas še živi, čarovnic

Pred mostičem, ki vodi do stare mestne hiše v Bambergu, stoji antikvariat s knjigami. V ošabnih izložbah domujejo stari zemljevidi z imenitnimi ilustracijami, notni zapisi z umetelnimi violinskimi ključi, debele enciklopedije, napisane s črnilom, kopice razglednic z izbranimi vedutami starega mesta, in velikanske podobe E. T. A. Hoffmanna, ustvarjalnega multipraktika nemške romantike, ki je v Bambergu preživel nekaj blazno nesrečnih, še kar obubožanih let.