Grega Repovž, gostinec: Želimo ostati domača gostilna z lokalnimi jedmi

Gostinci so se na popolno gastronomsko zaprtje odzvali različno. Eni za velike trgovske verige izdelujejo razne kulinarične izdelke in polizdelke, večina pa pripravlja in kuha hrano za dostavo na dom. Med temi, ki so v času popolnega zaprtja države dostavo jedi spremenili v malce bolj edinstveno kulinarično-kuharsko doživetje, je gostilna Repovž iz Šentjanža na Dolenjskem, ki slovi kot ena najboljših slovenskih domačih gostiln, hkrati pa deluje tudi kot ekološka kmetija s prenočišči. Grega Repovž, ki je vodenje gostilne prevzel od očeta Jožeta in mame Mete, ki je še vedno glavna v kuhinji, je eden izmed gostincev mladega vala, ki so med drugimi začeli preporod dolenjske kulinarike.