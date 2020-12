Jan Repas: V Maribor sem prišel, da bi našel sebe

Jan Repas je s petimi asistencami prvi podajalec Maribora, vodilnega moštva prve lige. V soboto je v Kopru zrežiral zmago vijoličastih in svoje moštvo popeljal na prag jesenskega naslova. Repas je tisti nogometaš, ki je avgusta 2017 zapustil Domžale in odšel igrat v Caen, a se v francoski ligi ni naigral. Letos poleti se je vrnil v slovensko ligo in je v zaključku jeseni vse bolj razigran. »Zaradi dobre forme je kar škoda, da gremo čez teden dni na dopust,« je pristavil v smehu.