Psi, mačke in drugi domači ljubljenčki blagodejno vplivajo na človekovo počutje. Zlasti v času pandemije mnogim pomagajo čez najbolj temačne dni, ki bi jih brez njih preživeli v osami. A prevaranti so ves čas na preži in izkoristijo vsako priložnost. Pisali smo že, kako hitro se nepridipravi prilagodijo novim okoliščinam, kar velja tudi za prevare pri spletnih nakupih živali.

»Bila sem obupana, res sem si želela ti mački. Za menoj so samotni meseci, pozimi bo še huje,« je za CNN svojo zgodbo povedala Newyorčanka Carolyn Barg. Ko ji je pred kratkim poginila osemnajstletna himalajka, sta se z možem odločila, da pri vzreditelju prek spleta kupita sibirski mački. Oktobra je zanju nakazala 2500 dolarjev, a ko o njiju ni bilo ne duha ne sluha, je začela raziskovati, kaj se dogaja. V facebook skupini je našla ljudi z enako zgodbo, zato je vložila prijavo na urad za boljše poslovanje. Tam so potrdili neverjeten porast tovrstnih prevar – dvakrat več kot pred pandemijo, s čimer so žrtve v zadnjem letu izgubile tri milijone dolarjev (šestkrat več kot pred tremi leti in dvakrat več kot lani). Največkrat gre za prevare s psi, kakšna desetina jih je z mačkami.

Da bi se izognili takšnim situacijam, strokovnjaki pred nakazilom priporočajo srečanje v živo oziroma prek spleta, pa tudi posvojitev namesto nakupa. Tudi številke teh so od marca v strmem porastu, saj imajo ljudje veliko več časa za skrb za žival kot sicer. »Karantenske živali so mnogim v uteho, kar goljufi s pridom izrabljajo. Prav ljudje, ki po spletu iščejo novega kosmatega družinskega člana, so njihova primarna tarča,« je za CNN povedala Michelle Corey, vodja ene od podružnic urada za boljše poslovanje. Večina nepridipravov se izmuzne brez kazni. tak