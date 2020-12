Sedanja vladna koalicija je Slovenijo pripeljala na seznam držav, kjer so v letu 2020 državljanske svoboščine najbolj nazadovale, ugotavlja poročilo mednarodne organizacije Civicus. Nekoč smo želeli, da bi Slovenija postala druga Švica, danes pa ugotavljamo, da je postala druga Amerika. Vsi ti »dosežki« pa ne bi bili možni brez aktivnega sodelovanja strank SMC in DeSUS v tej nedemokratični vladi.

Politiki obeh navedenih strank s svojim sodelovanjem v koaliciji z Janšo rušijo demokracijo in Slovenijo vodijo v avtokratski režim. Njihova imena si je treba zapomniti, ker so nevarni, da s svojo nemoralo in lažmi okužijo še svojo okolico, zato je priporočljivo, da se jih v bodoče izogibamo, ko jih bomo srečevali. Pa ne zato, ker so kužni, so pa tako zelo moralno omadeževani, da bi nas njihova bližina v naši družbi lahko spravila na slab glas. Saj poznamo tisti znani pregovor: »Povej mi, s kom se družiš, in povem ti, kdo si.«

Ti ljudje so zaradi osebnega pohlepa tudi uničili svoje stranke. Zaradi nekaj malega »penezov« so izdali vsa proklamirana načela in predvolilne obljube. Tega jim ljudje in državljani ne bomo nikoli oprostili. Tudi njihove stranke moramo na naslednjih volitvah ignorirati, saj si ne zaslužijo, da še kadar koli pridejo v parlament. SMC in DeSUS so postali slovenski simbol izdajalcev za vse večne čase. Ti ljudje in stranke bodo v našem kolektivnem spominu ostali kot slovenski kvizlingi.

Nauk te zgodbe pa naj bo, da naj se državljani množično udeležijo naslednjih volitev in s svojim glasom prispevajo k ponovnemu povratku Slovenije v demokracijo. Vsaka neudeležba na volitvah pomeni praktično glas za SDS, katerih privrženci se volitev disciplinirano udeležujejo, saj je njihov vodja za njih božanstvo.

Gorazd Cuznar, Črnomelj