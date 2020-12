S Cetinskim se strinjava, da so družbene razmere pri nas slabe in da je demokracija v resni krizi. Za izhod iz krize, pravi, se ponujata dve poti: nadomestitev demokracije z avtoritarno vladavino ali temeljita obnova demokracije. On se zavzema za drugo možnost, jaz pa naj bi se za prvo. To ne drži. Gre za nesporazum, ki bi ga rad pojasnil.

V kolumnah sem večkrat nasprotoval temu, da bi v Janševem približevanju Orbánovi Madžarski videli velik ali največji problem trenutno vladajočega slovenskega režima. Janšev režim nam je najnevarnejši zaradi njegove notranje politike (ki pa se velikokrat žal razlikuje od opozicijskega levega centra bolj po obliki kot vsebini: del tega centra je šel z njim v vlado). V zunanji politiki pa so sile, ki veliko bolj ogrožajo svetovni mir, svobodo, blaginjo in dostojno življenje ljudi ter posredno ali neposredno tudi prihodnost Slovenije od vlad Orbána ali Kaczynskega. Janševo organiziranje preleta ameriških vojaških letal nad našim ozemljem za obeležitev »zmage nad covidom« (!?), vabljenje ameriške vojske, naj si pri nas postavi vojaško bazo, ali sprejetje zakona o investicijah v Slovensko vojsko za sodelovanje naših oboroženih sil v zahodnih vojaških operacijah po Afriki in Aziji niso povzročili desetine toliko zaskrbljenosti, zgražanja in kritik kot njegovo prijateljevanje z Orbánom. Enako velja za slepo sledenje ameriški rusofobiji in sinofobiji.

Janševo nagibanje k Madžarski naj bi nas oddaljevalo od »Evrope« in kritizirajo ga s sklicevanjem na politiko EU in meglene »evropske vrednote«: Janša in Orbán predstavljata avtoritarizem, EU pa demokracijo. In tu je jedro problema in tudi nesporazuma med Cetinskim in mano. Menim, da EU ni mogoče enačiti z demokracijo. Tudi EU je avtoritarna, nedemokratična in protidemokratična. EU je današnja Sveta aliansa. Je evropska branža neoliberalistične črne internacionale.

Če nam je do demokracije, Janševemu avtoritarizmu ne moremo nasprotovati z avtoritarizmom EU, temveč moramo nasprotovati obema tema avtoritarizmoma, vsakršnemu avtoritarizmu. Zavrniti je treba lažno izbiro med EU in Orbánom (ki tudi sam ne zavrača EU). Demokracija je tretja pozicija, ki jo je treba oblikovati. Po treh desetletjih tako imenovane demokratične tranzicije jo je treba graditi tako rekoč na novo, bolj ali manj od temeljev. To je stališče, s katerega nasprotujem Janši, Orbánu in EU, in rešitev iz današnje krize, za katero se zavzemam.

Tomaž Mastnak, Princeton, ZDA