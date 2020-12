Beovićeva se tudi ne vpraša, kako to, da je ona vodila strokovno ekipo, ki je ves čas svetovala vladi, in ne kak epidemiolog. In zdaj? Dodatno so še odprli gospodarske dejavnosti, čeprav je ravno ona v kamere razlagala, da ob taki epidemiološki sliki ne smemo ničesar sproščati. Kljub nevarnosti, da se sesuje zdravstveni sistem, pa tudi zdravstveni minister Gantar kljub svojim grožnjam, da bo odstopil, če se to zgodi, molči. Kakšna pa bo končna slika »ukrepov«? Tovarne in trgovine bodo delale še bolj sproščeno, za poglavitno orodje zajezitve epidemije pa se pospešeno uvaja vladanje z dekreti prek twitterja (dekreti, ki se seveda bliskovito menjajo in so si v nasprotju), polaščanje medijev in ukinjanje pravne države. Naš državljan naj sledi navodilom: »Delaj (tovarne obratujejo) – nakupuj (trgovine smo odprli) – po gozdu hodi z masko (kot je naročila bivša državna sekretarka Bregantova) – leži na kavču (kot je rekel resni vodja na TV-ekranu) in bolj spoštuj vlado (kot pravi vodja strokovne zdravstvene ekipe).« Po tem, ko bo to izpolnjeno, bo vlada ljudstvo v kakem tujem časopisu morda le pohvalila.

Glavno pri vsem skupaj je, da stebri koalicije – poslanci SMC in DeSUS – ostajajo vladarju neomajno zvesti. Dokler se zdravstveni sistem ne zruši oziroma do zadnjega žvenketa.

Dragan Matić, Srednje Gameljne