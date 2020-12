Tanker, ki je bil zasidran v pristanišču, je bil tarča terorističnega napada, je sporočila Savdska Arabija. »Tanker, zasidran na terminalu za gorivo v Džedi, je v zgodnjih jutranjih urah napadel čoln, naložen z eksplozivom,« je sporočil tiskovni predstavnik ministrstva za energetiko.

Ladjarska družba Hafnia je pred tem sporočila, da je zgodaj zjutraj tanker BW Rhine zadel projektil, ki je povzročil eksplozijo in nato požar na krovu. Posadki je požar uspelo pogasiti, nihče od 22 članov posadke ni poškodovan.

Za zdaj še ni jasno, ali je po incidentu prišlo do izlitja nafte v Rdeče morje. Ladijski instrumenti so sicer pokazali, da se nivo nafte na krovu ni spremenil, so sporočili iz družbe Hafnia. »Možno je, da je s plovila ušlo nekaj nafte, vendar to ni bilo potrjeno in trenutno kaže, da so ravni na krovu na enaki ravni kot pred incidentom,« so zapisali v izjavi.

Odgovornosti za incident, ki je povzročil eksplozijo na tankerju, za zdaj ni prevzela nobena skupina. Incident je podoben prejšnjim napadom na tankerje na območju, ki je zelo pomembno za trgovino z nafto. Kot poroča AFP, pa so hutijski uporniki v Jemnu, ki jih podpira Iran, v zadnjem obdobju okrepili čezmejne napade na savdske cilje.

Pred približno tremi tedni je mina eksplodirala na tankerju ob južni obali Savdske Arabije. Odgovornost za ta napad je vojaška koalicija v Jemnu, ki jo vodi Savdska Arabija, pripisala hutijskim upornikom.