Hrvaški premier Andrej Plenković je v soboto na twitterju napovedal, da bodo na današnji seji vlade sprejeli poročilo o procesu posvetovanj in predlog odločitve o razglasitvi izključne gospodarske cone. V soboto je tudi povedal, da je v zvezi s hrvaško namero o razglasitvi izključne gospodarske cone opravil posvetovanja s slovenskim premierjem Janezom Janšo in italijanskim premierjem Giuseppejem Contejem.

Plenković je tudi današnjo vladno sejo vodil iz izolacije, v kateri je že več kot dva tedna zaradi okužbe z novim koronavirusom. Uvodoma je dejal, da bo večletna hrvaška prizadevanja in željo po razglasitvi izključne gospodarske cone v Jadranu poslancem na izredni seji sabora predstavil zunanji minister Grlić Radman, in sicer predvidoma v četrtek. Plenković je tudi dejal, da bodo do odločitve v hrvaškem saboru potekala še določena posvetovanja s hrvaškimi sosedami.

Povedal je, da bo razglasitev izključne gospodarske cone pomenila še dve novi pravici za Hrvaško, ki ju niso uveljavili z razglasitvijo ekološko-ribolovne cone (ERC). Pojasnil je, da gre za možnost gradnje umetnih otokov ter uporabe moči vetra, morja in morskih tokov v ERC, ki bo po razglasitvi izključne gospodarske cone postala tudi njen del, kar je v skladu s hrvaškimi zakoni in mednarodno zakonodajo.