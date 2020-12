Jani Prednik (SD) je na predsednika vlade naslovil vprašanje v zvezi s socialnim dialogom in usklajevanjem pri pripravi ukrepov. »Sprejemamo že sedmi t.i. protikoronski paket in večkrat je bilo opozorjeno, da vlada ne vodi ustreznega dialoga s prizadetimi in da se pojavljajo predlogi, ki niso povezani z zdravstveno krizo,« je dejal. Ljudje po njegovih besedah tudi ne razumejo, zakaj vlada »izgublja čas z vprašanji, ki z epidemijo nimajo nobene povezave«.

»Mislim, da smo, če pogledamo celoto, naslovili prav vsakega državljana, niti eden, prvič v zgodovini, ni bil izpuščen. Drugo vprašanje je, ali so vsi dobili ustrezno ali dovolj, vendar je treba pri tem upoštevati tudi materialne možnosti, saj epidemije še ni konec in treba je misliti tudi na prihodnje tri mesece,« je poudaril Janša.