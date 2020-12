Zlatko Zahović o tem, da je tujec v Sloveniji bog, domačinov pa ne maramo

»Na Portugalskem sem bil skoraj deset let, na začetku sem bil kot tujec vedno med krivci, šele zadnji dve leti pri Benfici, ko so me že sprejeli za svojega, sem imel mir. Domačini so lahko delali, kar so želeli, pa niso bili nikoli nič krivi. In še vedno je tako. Pri nas pa je vse obrnjeno. Tujec je bog, uspeha domačina - zame je domačin vsak Slovenec, ne samo Mariborčani - pa ne maramo. Ta zgodba je stara že 60 let.«