Branilec naslova je Bayern, ki se bo meril z Laziem.

Prve tekme osmine finala bodo 16., 17., 23. in 24. februarja, povratne pa 9., 10., 16. in 17. marca.

Četrtfinalne tekme bodo 6. in 7. aprila ter 13. in 14. aprila, polfinalne bodo 27. in 28. aprila ter 4. in 5. maja, finale pa bo 29. maja v Istanbulu.