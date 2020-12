Vreme: Danes bo pretežno jasno z meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah

Danes bo pretežno jasno, po nižinah bo dopoldne megla ali nizka oblačnost, ki se bo ponekod lahko zadržala večji del dneva. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na jugovzhodu do 8, na Primorskem pa do 13 stopinj Celzija.