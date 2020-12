Po poročanju newyorških medijev naj bi šlo za starega znanca policije, ki je bil oblečen v črno z belo kapo na glavi in masko čez obraz. V eni roki je imel srebrno, v drugi pa črno pištolo, vendar pa je kot kaže streljal v zrak. Ob tem je kričal, naj ga nekdo ubije. Čeprav je bilo okoli njega veliko ljudi, ni zadel nikogar.

Koncert pevskega zbora se je končal ob štirih popoldne v nedeljo po krajevnem času in ljudje so začeli počasi odhajati, ko so odjeknili streli. "Le božja milost je posredovala, da ni bil ubit nihče razen strelca," je dejal newyorški policijski komisar Dermot Shea.

Pomagali so sicer tudi detektiv newyorške policije in dva policista, ki so bili na koncertu in imeli pištole. V strelca so izstrelili 15 nabojev, ranjen ali zadet pa ni bil nihče drug. Strelec je imel na sebi nahrbtnik, v katerem je bila posoda z bencinom, vrv, žica, lepilni trak, noži in obrabljeno sveto pismo.

Katedralo Saint John the Divine so začeli graditi že leta 1892, vendar še ni dokončana. Gre za tako slavno cerkev, kot je katoliška katedrala Sv. Patricka na 5. aveniji in je celo večja. V njej potekajo prireditve, slovesnosti in razstave. Med drugim je tam razstavljala svoje čipke tudi slovenska umetnica Eva Petrič.