Ljubljančani so pred tekmo opozarjali, da se Cibona dviga v formi in tako vsaj na videz šli z dobro mero previdnosti v dvoboj z Zagrebčani. Toda že v prvem polčasu so domači prišli do velike prednosti, ki so jo v drugem le še oplemenitili in prišli do tretje zmage v enem tednu ter do skupno šeste v ligi Aba, ob katerih imajo še en poraz. Cibona je pri treh zmagah in sedmih porazih.

Ljubljančani, pri katerih so se vsi igralci vpisali med strelce, so se izkazali z učinkovitostjo, saj so na petih od sedmih tekem v ligi presegli 90 točk. Tokrat so zadeli kar 18 trojk, iz igre so metali kar 60-odstotno, obenem pa so popolnoma prevladovali tudi v skokih (38-15) ter asistencah (24-11).

Igralci Olimpije so prevladovali v prvem polčasu, posebej pa v drugi četrtini, ki so jo dobili z 21:10 in pobegnili tudi za 21 točk. To je bila več kot zadostna podlaga za drugi polčas, v katerem so prednost še oplemenitili in po tretjem delu igre vodili že za 32 točk. Zadnja četrtina, v kateri so vodili tudi za 34 točk, je bila tako zgolj formalnost.

Pri Olimpiji je bil z 18 točkami najboljši strelec Jarrod Jones, pri gostih pa s 15 Ivan Novačić.

Ljubljančani bodo v 11. krogu prihodnjo nedeljo gostovali pri Crveni zvezdi.