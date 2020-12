Krik preživetja, ne zmage

Zmagoslavni krik na podelitvi priznanj najboljšim smukačem v Val d’Iseru je povedal več kot slika. Martin Čater se je ob krstni zmagi svetovnega pokala v alpskem smučanju tako zadrl, da se ga je marsikdo ustrašil prek televizijskega zaslona. Tudi zato, ker je Celjan vsaj do zadnjega konca tedna veljal za (pre)mirnega športnika. To je bil krik, ki je oznanjal preživetje, ne zmage. Če vodja panoge za alpsko smučanje Miha Verdnik ne bi vztrajal, včasih celo soliral, moške reprezentance v hitrih disciplinah ne bi bilo več. Utapljanje v (pod)povprečnosti zadnjih sezon je vsak teden sprožilo vprašanja o smiselnosti obstoja reprezentance moških hitrih disciplin, ki stane ogromno denarja in hkrati odžira kruh drugim reprezentancam in smučarski mladini.