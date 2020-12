Timi Zajc: Moja izključitev iz ekipe se mi zdi smešna

Afera v taboru reprezentance Slovenije, v središču katere sta se znašla tekmovalec Timi Zajc in glavni trener Gorazd Bertoncelj, je vrgla slabo luč tako na Planico kot na enega najpopularnejših športov pri nas. In kako na škandal gledajo Zajc, Ljubo Jasnič, predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri SZS, Gorazd Pogorelčnik, vodja panoge za smučarske skoke in NK, ter Jelko Gros, predsednik strokovnega sveta za skoke in NK?