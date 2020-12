Vodilni Maribor je z zmago na Bonifiki (2:1) odpisal Koper v boju za jesenski naslov v prvi nogometni ligi, od katerega se po remiju z Domžalami (1:1) vse bolj oddaljuje tudi Mura. V četrtek bo v Ljudskem vrtu eden od vrhuncev jeseni, saj bo Maribor gostil Muro. Olimpija je z veliko hrupa ob koncu tekme strla odpor Tabora (2:1), ki v letošnji sezoni ostaja brez zmage v gosteh.

Maribor si je čestital z zmago

Maribor je v Kopru s pomembnimi tremi točkami proslavil šestdesetletnico delovanja kluba. Nekaj minut pred začetkom obračuna na Bonifiki je bilo slavnostno na glavnih mostovih v Mariboru, kjer so Viole uprizorile veličastno bakljado. Nogometaši v vijoličnih dresih so zmago podarili navijačem in ljudem okoli kluba. »To je dodaten razlog za zadovoljstvo. Gre za poseben dan, za klub, vse ljudi v klubu in predvsem za vse navijače. Ljudje imajo posebne občutke ob tako pomembnem dnevu, zato smo imeli še dodaten motiv, da bi ob jubileju podarili zmago. Čestitke vsem,« je sporočil trener vodilnega moštva Mauro Camoranesi.

Maribor je v Kopru odigral najboljši prvi polčas sezone in odločno igro kronal z vodstvom po golu Vrhovca. Koper je pritisnil v nadaljevanju in na krilih veterana Vršiča izzival izenačenje. Najboljši koprski igralec je zadel po prostem strelu, potem pa je pobudo znova prevzel Maribor in tekmo pripeljal do zmage. Gol odločitve je prispeval Repas. »Za nami je dobra tekma z odlično intenzivnostjo in veliko kvalitete ter razpoloženimi posamezniki. Zadovoljni smo, ker smo zasluženo premagali neugodnega nasprotnika. Odziv moštva je bil v končnici tekme odličen. Repas ima pozitiven trenutek in dokazuje, da je zelo pomemben za naše moštvo,« je bil zadovoljen Camoranesi.