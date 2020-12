Šolske posesti se bodo z darilom države dodatno povečale

Vlada namerava šolam, fakultetam in inštitutom s področja kmetijstva in gozdarstva dodatno brezplačno zagotoviti okoli šeststo hektarjev kmetijskih zemljišč, čeprav jih nima od kod vzeti in jih ni na voljo niti za tiste, ki so pripravljeni zanje plačevati zakupnino.