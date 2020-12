Janez Janša je danes prek twitterja sporočil spremembe ukrepov. Od 15. decembra do 23. decembra bo ponovno pričel delovati javni potniški promet, odprti bodo frizerski saloni, cvetličarne, avtopralnice in kemične čistilnice. V statističnih regijah Osrednja Slovenija, Goriška, Obalno kraška in Gorenjska se v omejenem obsegu odpirajo trgovine z obleko, obutvijo, športno opremo ter avtosaloni. V teh regijah bodo uporabniki aplikacije #ostanizdrav do 23. decembra lahko prehajali občinske meje.

Janša je ob tem napisal še, da vlada dnevno spremlja epidemiološko situacijo v posameznih regijah in si pridržuje možnost, da bi lahko ukrepe v naslednjih dneh spremenila v obe smeri. Pozval je tudi k prijavi na cepljenje proti covid-19. »Naše gibanje z aplikacijo bo postalo bolj varno. S cepljenjem pa sčasoma spet normalno,« je zapisal Janša.