Stiske med epidemijo: »Drugi val je ljudi dotolkel«

Nevladne organizacije in centri za socialno delo opažajo, da po pomoč prihajajo ljudje, ki je doslej niso potrebovali, na primer prekarni delavci in delavci v storitveni dejavnosti. Tisti, ki so bili revni že pred koronakrizo, pa se pogrezajo še globlje v revščino. Dostop do pomoči pa je danes neprimerno težji.