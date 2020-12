Domačini, še več pa je bilo tistih z »urejenimi papirji«, so se ta konec tedna med prvimi spustili po zasneženih krvavških strminah. Samo v soboto se je okoli sto smučarjev, ki so v dopoldanskih urah prišli mimo policijske kontrole pri zapornici na Jezercih, peljalo z napravami Vrh Krvavca, Tiha dolina, vlečnica Luža, obratoval je tudi otroški trak Gospinca. Ker kabinska žičnica zaradi omejitev ob epidemiji ne obratuje, so smučarji svoje avtomobile pustili na Jezercih ali se odpeljali po zvoženem snegu na parkirišče, ki so ga uredili nekaj sto metrov od zgornje postaje kabinske žičnice.

»Ko smo v petek zvečer na facebooku prebrali, da bodo na Krvavcu zagnali naprave, smo spremenili načrte za naslednji dan. Tudi dvojčka sta že komaj čakala, da ponovno stopita na smuči,« nam je povedala domačinka Pia Tuma Bendall, ki z družino vsako leto na Krvavcu izkoristi dobrih 20 smučarskih dni. »Otroka, danes stara šest let, sta pred tremi leti prav na Gospinci naredila prve smučarske korake,« še pove sogovornica, ki pohvali tudi srečanje s policijo na kontrolni točki. »Preverili so, ali prihajamo iz prave občine. Bili so zelo prijazni.« Manj sreče so imeli drugi smučanja željni »medobčinski prebežniki«, ki so se morali tokrat zgolj z opozorilom vrniti v megleno dolino.

Za pripravo prog le en dan

Ko so v četrtek pognali vlečnico Mojca 1 v Kranjski Gori, so tudi na Krvavcu pljunili v roke in na račun dobre podlage z umetnim snegom v enem dnevu pripravili tretjino prog. Lažjega dostopa do smučišč s Kriške planine jim še ni uspelo zagotoviti, saj bo potrebno dodatno zasneževanje. Bodo pa v prihodnjih dneh skušali pripraviti vsaj otroški trak. Vsekakor je bil trud, ki so ga vložili v petek, poplačan z več kot zadovoljnim odzivom tistih smučarjev, ki so prišli prvi in slišali jutranji krvavški glas: »Bojan, poženi, mi smo pripravljeni!« Jožeta je namreč že pred leti nadomestil Bojan Pergar, tehnični vodja, ki je dal znak za začetek letošnje smučarske sezone.

Med številnimi rekreativnimi smučarji, od katerih se je od navdušenja smejalo predvsem družinam z otroki, smo ob vznožju šestsedežnice naleteli na skupino mladih smučarjev. »Letošnje leto je za smučarje, stare od 12 do 16 let, katastrofalno. So v letih, ko bi morali imeti redne treninge, največ ponovitev in voženj na snegu. Drugače imamo samo novembra za seboj 20 dni na snegu, letos nič. Danes so dejansko prvič na snegu,« je povedal Matjaž Peneš, trener kranjskega ASK Triglav, in pohvalil stanje prog. Z njim se je strinjal nekdanji smučar Jure Košir: »Proge so pripravljene vrhunsko. Glede na to, da sneg še ni zvožen, je tokrat teptalec odlično opravil delo. Sneg je zglajen, kot da smo že sredi smučarske sezone. Vidi se, koliko truda je bilo vloženega. Ker je na 40 centimetrov tehničnega snega padlo še dobrih 40 centimetrov naravnega, si upam napovedati dolgo smučarsko sezono.«