Stanislav Grm, dolgoletni trener Timija Zajca: V Zajcu je vrelo že od pomladi

Potem ko je Timi Zajc v petek zvečer po neposrečenih poletih na instagramu glavnega trenerja Gorazda Bertonclja pozval k odgovornosti za neuspeh, ga je vodstvo panoge v soboto zjutraj izključilo s svetovnega prvenstva, za odhod pa se je samovoljno odločil tudi Bertoncelj. Zajc je skritizital vse od a do ž: komunikacijo trenerja, strokovno delo, dejal je celo, da na zvezi ne bo nič bolje, dokler je tam Jelko Gros. Ta se je branil z besedami, da dajejo na zvezi poudarek sistemu, ne posameznikom, in da ga je podobno napadal že Zajčev oče. Saga se bo nadaljevala še danes, ko se bo sestal strokovni svet, in jutri, ko bo na seji odbora sprejeta odločitev, kako naprej. Zakaj je Timi Zajc pri komaj dvajsetih letih nenadoma tako izbruhnil, smo se pogovarjali z njegovim dolgoletnim trenerjem Stanislavom Grmom iz Smučarskega društva Vizore. Pod Grmovim vodstvom je Zajc postal edini slovenski smučarski skakalec, ki je prav v vseh starostnih kategorijah postal državni prvak.