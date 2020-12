Za potrebe analize smo uporabili vse razpoložljive računalniške programe in strežnike, pa so vsi po vrsti odpovedali. Po zadnji prespani noči pa smo ugotovili, da pri Zdravku za analizo ne moremo uporabljati umetne inteligence, ampak zgolj aparat, ki ga uporablja tudi sam – torej pregovorno kmečko pamet. In ko smo se oreha lotili na tak način, smo ga takoj zlomili.

Ugotovili smo namreč, da je Počivalšek v svoji preproščini v bistvu želel reči zgolj naslednje: »Janševa vlada je izjemno učinkovito pripeljala državo v slepo ulico.« No, to pa je že nekaj, s čimer se težko ne strinjamo.