Elektorji jutri potrjujejo novega predsednika ZDA

Elektorji ameriških zveznih držav bodo jutri uradno izbirali novega predsednika ZDA. Joseph Biden je na volitvah 3. novembra z zmagami v 25 zveznih državah in prestolnici Washington osvojil 306 elektorskih glasov, Donald Trump pa z zmagami v 25 državah 232 glasov. Po zveznih državah se bodo sestali elektorji na slovesnih sejah ob igranju državne himne, govorih in drugih ceremonijah v neposrednem prenosu na internetu in televiziji. Sejam predsedujejo državni sekretarji, sam postopek pa traja povprečno največ do pol ure. Tako imenovani elektorski kolidž je bil doslej najpomembnejša formalna prelomnica volilnega procesa, saj so bile možnosti poraženca volitev za morebitno spremembo izida po 14. decembru praktično odpravljene. Tudi nekateri senatni republikanci so povedali, da se bo prizanesljivost do Trumpovih izzivov prenehala z jutrišnjim dnem. Med njimi je vodja senatne večine Mitch McConnell. agencije